埼玉県立小児医療センター（さいたま市中央区）で、脊髄周辺に抗がん剤を投与する「髄腔（ずいくう）内注射」を受けた患者３人が神経症状を発症し、１人が死亡、２人が意識不明になった問題で、同センターは１７日、同様の注射を受けた別の患者２人も神経症状を発症していたと発表した。意識はあるが、下半身に麻痺（まひ）が残っているという。同センターが記者会見し、院内調査の概要を発表した。それによると、別の患者２人