チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）セカンドレグが17日に行われ、アーセナル（イングランド）とレヴァークーゼン（ドイツ）が対戦した。アーセナルはプレミアリーグで優勝を争っているだけでなく、カラバオ・カップ（EFLカップ）では決勝に進出、FAカップでは準々決勝に進んでおり、4冠の可能性を残したままシーズン後半戦を戦っている。CL・リーグフェーズで8戦全勝と、文字通りパーフェクトな