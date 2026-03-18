カブスのカウンセル監督が１７日（日本時間１８日）、鈴木誠也外野手が右膝の後十字じん帯の軽度の損傷と診断されたと明らかにした。シカゴトリビューン紙のモンテムロ記者がＸで報じた。負傷者リスト入りが必要かは今後数日での回復状況を見て判断するという。ＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦で初回、鈴木は二盗を試みてヘッドスライディングした際に負傷し、途中交代した。鈴木はカブスのオープン戦で４打数２安打１本塁打、