◆オープン戦ホワイトソックス―アスレチックス（１７日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）村上宗隆内野手が１７日（日本時間１８日）、アスレチックスとのオープン戦でホワイトソックスに復帰した。「４番・一塁」でスタメン出場。５―２で迎えた５回先頭での第３打席で、中越えのソロ本塁打を放ち、移籍後１号をマークした。初回２死二塁での第１打席は投ゴロ。１−０の３回１死一、二塁での第２打席は