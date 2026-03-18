『宮粼 駿のパノラマボックス メディア取材会』が17日に行われ、宮粼駿監督が手がけた『パノラマボックス』が公開されました。取材会には、鈴木敏夫プロデューサーと宮崎吾朗監督が登場しました。宮崎吾朗監督は、『パノラマボックス』という名称について「『パノラマボックス』という単語ないんですね、宮粼駿の発明らしくて、よく言われるのがアートボックスとか」と話しました。『パノラマボックス』は“仕掛