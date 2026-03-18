ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が17日（日本時間18日）、アスレチックスとのオープン戦に「4番・一塁」で先発出場。5回の第3打席に“メジャー1号”となるソロ本塁打を放った。投ゴロ、中飛と2打席凡退で迎えた5回の第3打席。アスレチックス3番手の23歳右腕のモラレスが1ボール2ストライクから投じた4球目の外角直球を完璧に捉えた。村上は打った瞬間に確信歩き。打球はバックスクリーンへと飛び込み、オープン戦5試