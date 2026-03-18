ダウンタウン松本人志（62）が17日夜、自身のXを更新。後輩芸人のイジリ投稿に対し“放置プレイ”で斬り返したことを明かし、笑いを誘った。お笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃん（40）が15日、自身のXを更新。新サービスの有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」のギャラ事情に言及した。DOWNTOWN＋をめぐっては一部のXアカウントが「ダウンタウンプラス、会員が50万人から20万人に激減wwww」などとフェイクニュースをポ