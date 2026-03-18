チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）セカンドレグが17日に行われ、チェルシー（イングランド）とパリ・サンジェルマン（PSG／フランス）が対戦した。3シーズンぶりに"欧州最高峰の舞台”に帰還したチェルシーは、リーグフェーズで5位に入り、ラウンド16へストレートインを果たした。一方、昨季王者として連覇を掲げるPSGは、リーグフェーズで3連勝と好スタートを切ったものの、その後はわずか1勝