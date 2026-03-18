【漫画】本編を読む※この記事には刺激的な表現が含まれます。ご了承の上お読みください。『死役所』（あずみきし/新潮社）は、「死んだあと」にようやく言葉になる後悔や本音を通して、私たちの〈生き方〉を静かに問い返してくる作品だ。舞台となるのは、此岸と彼岸の境界に存在する“死役所”。そこを訪れるのは、いじめ、事故、事件など、不本意な最期を迎えた人々である。彼らが口にするのは、「もっと家族と話し合っていれば