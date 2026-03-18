女優ムン・ガヨンが、洗練された大人の色香でファンを魅了した。ムン・ガヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】「ほぼ全部見えてる」衣装のムン・ガヨン公開された写真には、ホワイトのベアトップドレスを纏ったムン・ガヨンの姿が収められている。透き通るような白い肌と美しいデコルテラインが際立ち、洗練された大人の色香を漂わせた。投稿を見たファンからは「女神だ」「シンプルなのに上