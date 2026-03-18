韓国女子プロゴルフツアーの“顔”となる「KLPGA広報モデル」が、抜群のビジュアルでファンを魅了している。2026年の韓国女子ツアーを代表する「第18代KLPGA広報モデル」に選ばれた韓国女子ゴルファー12人が、スタジオ撮影を通じてシーズン中とは打って変わった多彩な魅力を披露した。【写真】イ・ボミにアン・シネも！KLPGA広報モデル秘蔵カット大放出今回の撮影は「SPORTY KLPGA」「Healing Partner」「KLPGA BLOOM」と3つのコン