華やかさは一瞬だった。現地時間3月15日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催された「第98回アカデミー賞授賞式」。【画像】大谷と正反対…ゴミに埋もれたオスカーの“品格”式典直後に公開された客席の写真は、オスカーの栄光を一瞬にして打ち消すものだった。座席や通路には軽食の箱、空き瓶、菓子の袋が散乱していた。ある者はトロフィーを掲げて笑い、ある者はスタンディングオベーションを受けたが、祭りのあとに残され