読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！大好きな彼氏に喜んでほしくて、たくさんのプレゼントを贈っていた主人公。しかしある日、思いがけない出来事をきっかけに彼の裏切りと最低な嘘が発覚します。街で大好きな彼氏を発見、隣にはまさかの人物が...？私には、当時3年付きあっていた彼氏がいました。彼が喜ぶ顔を見るのがなによりもうれしくて、デートのたびにご飯をご馳走したり、彼が欲しがっていた高価なアイテムを