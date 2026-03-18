いちご好きさん必見♡いちごスイーツ専門店「ICHIBIKO」監修の贅沢なスイーツが、全国のローソンに登場しました。3週連続で展開される今回のコラボは、ケーキやシュークリーム、サンドまで“いちご尽くし”のラインナップ。春らしい甘酸っぱさと華やかさを楽しめる、今だけの特別な味わいに注目です♪ 3月10日発売の注目スイーツ Uchi Café×ICHIBIKO いちごのクッキ