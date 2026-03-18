第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のベネズエラ―米国の決勝が17日（日本時間18日）に行われる。悲願の初優勝へ試合前にマチャドとスアレスが会見を行った。マチャドは「またここに来ることができたことも神様のおかげです」と感謝するとともに「オマール（監督）から言われれば、どこでも向かう準備ができている」と、回に関係なくマウンドに上がる覚悟を口にした。また「（チームメートと）一緒にいてケミス