メジロマックイーンが2着ゴーサインに1馬身4分の1差をつけてゴールを駆け抜けた瞬間、さまざまな感情が湧き上がった。ウインズ後楽園でモニターを見上げながら、当時どんな思いを抱いたのか、35年の時を経て言語化してみたい。前年暮れの有馬記念。オグリキャップが奇跡の復活を遂げ、大フィーバーを巻き起こしてターフを去った。オグリキャップと幾度も激闘を繰り広げたイナリワンも90年をもって引退。武豊騎手とのコンビで