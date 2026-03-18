SFアクション超大作シリーズの最終章となる『Dune: Part Three』の邦題が『デューン 砂の惑星PART3』に決定し、12月18日に日米同時公開されることが発表された。あわせて、シリーズ完結への期待を高める特報映像も解禁された。【動画】ティモシー×ゼンデイヤ×フローレンス×アニャ、オールスターキャスト集結の特報映像フランク・ハーバートによる同名小説を原作に、その惑星を制する者が全宇宙を制すると言われる惑星デュー