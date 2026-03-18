青森・三沢市の沖合で貨物船と漁船が衝突し、転覆した漁船の乗組員4人が死亡した事故で運輸安全委員会が調査官を派遣しました。17日午前1時20分ごろ、三沢市の沖合で貨物船「末広丸」と漁船「第六十五興富丸」が衝突し、興富丸は転覆して沈没しました。救助にあたった人：（海域は）ちょっとうねりがある。沈没した船の油と小物が浮いていて、それ見て近づいたら人だった。漁船の乗組員13人全員が救助されましたが、意識不明の重体