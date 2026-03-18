最近、ブルーベリーが爆発的な売れ行きを示している。価格よりもさらに目を引くのは粒のサイズだ。これまでよく食べられていた直径12〜14ミリほどのものは小粒とされ、今や大型化が進んで最大で直径30ミリ達するものもあり、チェリーに匹敵するほどの大きさとなっている。ただ、粒が大きくなればなるほど栄養価も高くなるとは限らない。アントシアニン含有量が非常に高いブルーベリーブルーベリーにはアントシアニン、ポリフェノー