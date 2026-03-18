「投げられていることにまず成長している部分もありますし、投げられてプラスになることも多い。投げていく中で自分の投球を確立していけたらいいかなと思います。もっともっと自分の投球が上にあると思うので、そこの投球ができるように頑張りたいと思います」。ロッテの高卒3年目・木村優人は、2月の対外試合から4試合・15イニングを投げるなど、前年のこの時期は練習試合・オープン戦での登板は3試合・5イニングだったが、