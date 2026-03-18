今秋ドラフト候補の「BIG3」、春夏10度目の優勝を狙う大阪桐蔭のスゴさ、古豪・帝京の要注目ピッチャー......3月19日に開幕するセンバツ高校野球。今から注目したいドラフト候補選手や注目の出場校、優勝候補などなど気になる情報をお届けします！【写真】注目のドラフト候補選手たち【高校BIG3はどう変化したか!?】連日ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の話題がメディアをにぎわせているが、甲子園球場でも未来のWBC戦