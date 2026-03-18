東京・町田玉川学園少年野球クラブ代表に聞く…低学年が夢中になる指導低学年の指導には、工夫と“魅力”が不可欠だ。東京・町田市の学童野球チーム「町田玉川学園少年野球クラブ」（以下、町田玉川）は、“プロの登竜門”NPBジュニアに過去11人を輩出するなど、低学年のうちから将来を見据えた育成に定評がある。監督兼代表を務める菊池拓平さんは、「野球を知らなくても学童野球のコーチは務まります」と語るが、小さな子を惹