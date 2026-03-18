監督がコメントカブスのクレイグ・カウンセル監督が17日（日本時間18日）、キャンプ地で報道陣の取材に応じ、WBCで右膝を負傷した鈴木誠也外野手の状態について語った。MRIの結果、後十字靭帯の軽度損傷と診断されたという。今後経過を観察し、IL（故障者リスト）入りを判断する。鈴木は準々決勝・ベネズエラ戦で二塁への盗塁を試みた際に負傷し、交代となっていた。この日もまだ足を引きずる様子があり、指揮官は「おそらく