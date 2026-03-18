日本サッカー協会（JFA）は３月16日、日本女子代表が11月29日と12月５日に国際親善試合を実施することを発表した。いずれも対戦相手は未定だ。なでしこジャパンは現在、オーストラリアで開催されている女子アジアカップに参戦中。上位４チームとプレーオフ勝者２チームが、来年にブラジルで開催される女子ワールドカップの出場権を手にできるなか、15日に準々決勝でフィリピンに７−０の完勝を収め、世界大会行きのチケットを