WBC(ワールドベースボールクラシック)の準々決勝から2日後の17日、阪神の坂本誠志郎選手が侍ジャパンの活動を振り返りました。大会期間で一番印象に残っている場面について、1次ラウンドの日韓戦を挙げた坂本選手。スタメンマスクを被り、日本の勝利に貢献しました。この試合については、「気持ちの入り方や雰囲気も違うなと感じましたし、その中で野球ができたのは自分の財産になった」とコメントしました。世界のトップ選手を前