（大石邦彦アンカーマン）名古屋・栄にまた新たなスポットが誕生します。名古屋駅、金山では再開発計画の見直しが迫られる中、一足早く工事が進んだのが栄。「ザ・ランドマーク名古屋栄」のオープンが6月11日と発表されました。 【写真を見る】名古屋･栄で最も高いビル｢ザ・ランドマーク名古屋栄｣ 6月11日オープン 映画館も 商業施設「HAERA」ハエラ65店舗一覧 地図で確認すると、広小路通り沿い