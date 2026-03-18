茨城・水戸市で、ごみ収集車の後部に挟まれ、作業員の女性が死亡しました。17日午後2時前、水戸市の清掃工場で、ごみ収集車の車両後部にあるごみを圧縮する部分に会社員の浅野靖子さん（74）が挟まれ、搬送先の病院で死亡が確認されました。浅野さんは当時、挟まった異物を取り除こうとしていたということです。