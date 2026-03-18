◇プロ野球 オープン戦 巨人 3-2 ヤクルト(17日、東京ドーム)巨人の阿部慎之助監督が試合後、先発し5回2失点の戸郷翔征投手に言及しました。この日起用した戸郷投手について「状態が上がってほしいというこちらの願いもある」と語った阿部監督。「それなりに試合を作れたが、彼の持っている力からしたら物足りなさを感じた」とコメント。過去3年連続2桁勝利を挙げた右腕だけに、さらなる奮起を促します。今後については「もうオー