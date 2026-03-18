元ＴＢＳアナウンサーで、２１年２月に同局を退社した伊東楓さんが１７日までにＳＮＳを更新。ドイツでの様子を投稿して話題になっている。自身のインスタグラムに「西ドイツ＃ｍｙｇｅｒｍａｎｌｉｆｅ」と題して投稿。美術館を訪れる様子や食事を楽しむ様子などを公開した。さらに「私のベースはベルリンだけど久しぶりに西ドイツに滞在してると空気感も文化もちょっと違っていて心踊るものがあった」と感想をつづり、最