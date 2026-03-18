タレントの野々村真・俊恵夫妻の長女でモデルの香音（２４）がイメチェンした姿を披露した。自身のインスタグラムに「そうそう新しい作品で髪色が少し暗くなりました毎日楽しいです」とつづると、１８日までに自撮りショットをアップ。香音は以前までの髪色からトーンダウンしたカラーに変え、肩下の長さのレイヤーカットにイメージチェンジ。ブラウンニットのオフショルダーを着用し、大人っぽい印象を与えた。この投稿に