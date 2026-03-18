【モデルプレス＝2026/03/18】女優の出口夏希が、俳優の北村匠海が主演を務める、4月13日スタートのフジテレビ系月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（毎週月曜21時〜）に出演することがわかった。【写真】24歳人気女優、ミニスカ制服姿で無邪気にはしゃぐ姿◆出口夏希「サバ缶、宇宙へ行く」出演決定出口が演じるのは、若狭水産高校に通う菅原奈未（すがわら・なみ／17）。“宇宙食開発”を立ち上げる1期生の1人である。いつも明るく