杉本有美が、3月16日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』13＆14合併号グラビアに登場。 杉本有美 ©前康輔／集英社 【プロフィール】杉本有美（すぎもと・ゆみ）1989年4月1日生まれ大阪府出身身長168cm血液型＝A型小学6年生からモデルとして活動し、高校2年生で「三愛水着イメージガール」に選出され、それを機にグラビアの活動を開始。スーパー戦隊シリ&