米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の移設工事が行われている沖縄県名護市辺野古沖で船２隻が転覆し、女子高校生と船長の２人が死亡した事故で、２隻を運航した市民団体が出航基準を明文化していなかったことが同団体への取材でわかった。出航の可否に風速の目安はあったものの、判断は船長に一任していたことも判明。第１１管区海上保安本部は、業務上過失往来危険と業務上過失致死傷の両容疑で捜査している。事故は１６日午