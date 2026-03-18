【イスタンブール共同】国営イラン通信は18日、最高安全保障委員会（SNSC）のラリジャニ事務局長がイスラエルによる攻撃で死亡したと伝えた。最高指導者だった故ハメネイ師の最側近で、イスラエル側が殺害したと発表していた。