第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のベネズエラ―米国の決勝が17日（日本時間18日）に行われる。ベネズエラは悲願の初優勝へ試合前の会見でオマール・ロペス監督が自信を口にした。指揮官は「今精神的にも充実している。今も十分準備できている。コーチ陣とのアメリカ対策のミーティングを行った」と対策はしてきたとし「タフな相手でもある。最高の結果を期待する」と悲願の初優勝をつかみにいく。日本、イタ