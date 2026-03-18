東京・新宿区の飲食店で、従業員9人がはしかに集団感染しました。東京都は17日、新宿区内の同じ飲食店で働く男性従業員（20代）9人が、はしかに感染したと発表しました。いずれも最近の海外渡航歴はないということです。2026年の都内での患者数は34人に達し、2025年1年間の患者数と並んでいて、都は感染が急速に拡大しているとして注意を呼び掛けています。