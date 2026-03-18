今度の週末や連休は、友達を誘って山陰エリアへプチ旅に出かけてみませんか？ JR西日本が提供するスマートフォン向けのおトクなきっぷ「tabiwa 山陰エリア周遊パス」が、2026年度版としてリニューアル！「足立美術館」や「水木しげる記念館」といった山陰屈指の人気施設の入館券がセットになり、ますますお出かけに使いやすくなりました。日帰りや1泊2日の旅行にぴったりな「鳥取のんびりパス」「松江・出雲のんびりパス」、そして