マイアミ・オープン大会期間：2026年3月18日～2026年3月28日開催地：アメリカ マイアミ, フロリダコート：ハード（屋外）結果：[ダルヤ ビドマノバ] 1 - 2 [エルサ ジャケモ] 試合の詳細データはこちら≫ マイアミ・オープン第1日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、女子シングルス1回戦で、ダルヤ ビドマノバとエルサ ジャケモが対戦した。第1セットはダルヤ ビドマノバが7-6で先