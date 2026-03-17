三陽商会が、新ユニセックスブランド 「オーレム（AUREME）」を2026年秋冬シーズンにスタートする。4月21日にデビューコレクションのショーを開催し、7月上旬にブランド公式サイトオープンして予約販売を開始。9月から店舗およびオンラインストアで販売する。【画像をもっと見る】ディレクターには、アンドエスティHDグループのエレメントルールが運営するセレクトショップ「カオス（Chaos）」のディレクターを務めていた櫛部