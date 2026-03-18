本日3月18日（水）よる8時〜9時 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」では、芳根京子、ACEesの浮所飛貴・深田竜生・佐藤龍我らをゲストに迎え、「日本全国早押しクイズスペシャル静岡編」をお届け！今回の早押しクイズは静岡がテーマということで、浮所が「僕、出身が静岡県の」と言いスタジオ中の興味を引き付けるも、「隣の愛知県なんです」といきなりボケてみせる。クイズは「日本一渡るのが難しいと言