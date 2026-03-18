MCを岡田准一が務める、日本テレビの新感覚クイズバトル番組『THE FLOOR』（3月28日（土）よる7時〜9時54分放送）。優勝賞金1000万円を懸け、32人の豪華芸能人たちが1対1のクイズ対決で陣地を奪い合う、前代未聞の陣取りバトル。世界が熱狂する大ヒット番組『THE FLOOR』がついに日本上陸。本日は挑戦者発表第2弾！32人の出演者が出そろった。◆挑戦者（五十音順）宇梶剛士、江村美咲、王林、大谷亮平、大友花恋、岡崎体育、小倉優