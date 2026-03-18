アメリカとイスラエルによるイラン攻撃開始から2週間。ホルムズ海峡の封鎖状態が続き原油が高騰している。戦争終結のシナリオとその後も続く影響とは？【写真を見る】ホルムズ海峡封鎖の影響イラン「1バレル200ドル超を覚悟しろ」石油輸送の要衝であるホルムズ海峡の封鎖が続き、ペルシャ湾から出られない船が攻撃されている。イラン革命防衛隊報道官：（11日）「米国とイスラエル、その支援者のための石油は1リットルたりともホル