きのうは名古屋で桜の開花が発表されました。続々と桜開花の便りが届いていますが、きょうからあすにかけて、桜の開花を促す雨が各地で降りそうです。【西から雨の範囲広がる】きょうは低気圧や前線が近づいてくるため、朝には西から雨雲がかかってくるでしょう。日中は西日本の広い範囲で雨となりそうです。また、夕方には関東地方の沿岸部でも一部にわか雨があるかもしれません。ただ、これは高気圧の縁をまわって暖かく湿った空