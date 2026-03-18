ＷＢＣ日本代表の小園海斗内野手（２５）が１７日、マツダで取材に応じ、２０２８年のロサンゼルス五輪出場に意欲を示した。ＷＢＣでの出場は１次リーグのチェコ戦のみ。チームも連覇を逃し、悔しさを味わった。２年半後の大舞台でも日の丸を背負い、次は主力選手としてグラウンドに立つ決意だ。午前１０時過ぎのマツダに、小園の姿があった。前日１６日に米国マイアミから帰国し、その日のうちに帰広していた。「朝５時に目が