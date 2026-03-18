「踊る」シリーズの最新作『踊る大捜査線 N.E.W.（エヌ・イー・ダブリュー）』の公開日が9月18日に決定。最新ビジュアルが公開された。【写真】大迫力！青島（織田裕二）が新宿の街を疾走！1997年の連続ドラマ開始以来、それまでの刑事ドラマとは一線を画し、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描き、社会現象を巻き起こした「踊る」シリーズ。脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の警察官、織田裕二演じる