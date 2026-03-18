竹内涼真が主演するドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の最終回が17日に放送され、23年前の事件の真犯人が判明。南良（江口のりこ）の過去も明らかになると、ネット上には「涙ボロボロ」「鳥肌立った！」「執念すげぇ!!」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】真犯人に怒りをぶつける淳一（竹内涼真）23年前に銀行強盗犯を射殺したのは