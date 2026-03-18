女優の桜井日奈子が17日、自身のInstagramを更新し、出演映画『SAKAMOTODAYS』のオフショットを公開した。【写真】“少し痩せた”桜井日奈子の全身ショットSnowManの目黒蓮が主演する『SAKAMOTODAYS』は、2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）する同名の大ヒットコミックの実写化。桜井は、武闘派殺し屋コンビとしてボイル（小