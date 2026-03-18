友人のA子が結婚するときのこと。両親への報告、喜んでもらえると思ったら──？一番の味方だった母から反対されたA子は、その後どうなったのでしょうか。 彼からのプロポーズに幸せ絶頂な私 2年ほど付き合っていた彼から、「結婚してください」とプロポーズされた私。 周りが結婚ラッシュだったこともあり、二つ返事で結婚を承諾しました。すぐに両親にも報告したところ、喜んでくれる二人。さっそく、あい