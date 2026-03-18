SKE48元メンバーでタレントの北野瑠華が17日にInstagramを更新し、キャミソール姿のゆるい衣装姿を公開し、ファンを魅了した。【写真】北野瑠華、“スケスケ”な写真昨年12月に長崎・五島列島などで撮影した2nd写真集『ヴィーナスの、誕生』（白夜書房）をリリースしたばかりの北野。この日は、「スケスケ」の一言とともに、写真集撮影中のオフショットを公開した。写真では、五島列島の自然の中で北野が、リラックスした様