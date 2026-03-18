五輪金メダルを祝福ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が、練習拠点とするカナダで地元市長らと対面し、五輪での快挙を祝われた。五輪閉幕から間もなく1か月、日本ペア史上初の金メダルを獲得した2人を祝ったのは、オークビル市長のロブ・バートン氏と議員たち。団体戦の銀と合わせた2つのメダルを首からさげた三浦と木原にプレート